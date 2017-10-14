Küçük itfaiyeci son yolculuğuna itfaiyeci amcaları tarafından uğurlandı

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Servet Şahin Küçük ve İrem Küçük çiftinin oğulları minik Ali Siraç, itfaiye oyuncaklarını hiç elinden düşürmez, üniformasını da üzerinden çıkarmazdı. Büyüyünce hep itfaiyeci olmak istemişti. Küçük Ali\'nin 2,5 yaşındayken beyninde tümör olduğu tespit edildi.





ÜÇÜNCÜ YAŞGÜNÜNDE HAYALİ GERÇEK OLDU



Kötü haber ile yıkılan ailesi Küçük Ali\'yi hep mutlu etmeye çalıştı. Geçen yıl ailesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ali\'nin üçüncü yaşını Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda pasta keserek kutladı. O gün itfaiyeci ağabeyleri gibi üniformasını giyip kaskını takan minik Ali çok mutlu olmuştu.





3 KEZ BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ



Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde devam edilen Ali Siraç, 3 kez beyin ameliyatı geçirdi.



9 Kasım\'da dördüncü yaşına basacak olan minik Ali\'ye ailesi ve itfaiye ekipleri tarafından yine sürpriz yapılacak, Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda ikinci kez itfaiyeci olacaktı. Ancak Ali Siraç, dün tedavi gördüğü hastanede yakalandığı hastalığa yenik düştü.





İTFAİYE EKİPLERİNİN EN ZOR GÖREVİ



Minik Ali\'nin ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere onu tanıyan İstanbul İtfaiyesi\'ni de yasa boğdu. Ali Siraç Küçük için bugün düzenlenen cenaze töreninde itfaiye ekipleri hazır bulundu. İtfaiye ekipleri Karacaahmet Mezarlığı\'ndaki gasilhaneden aldıkları Ali\'nin tabutuna İstanbul İtfaiyesi\'nin flaması koydu. Küçük Ali\'nin konduğu cenaze aracına, Üsküdar Küplüce Mahallesi\'ndeki evine ve oradan da cenaze namazının kılınacağı camiye kadar itfaiye araçlarıyla eşlik edildi. Cenaze götürüldüğü sırada itfaiye sirenleri de yankılandı.





MEZARLIĞA KADAR OMUZLARINDA TAŞIDILAR



Ali Siraç Küçük için Küplüce Merkez Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Anne İrem Küçük, oğlunun giydiği itfaiye üniforması ve kaskını bir an olsun elinden bırakmadı. Helallik alınmasının ardından küçük Ali için cenaze namazı kılındı. İtfaiye ekipleri Ali\'nin tabutunu omuzlarına alarak, yakında bulunan Küplüce Mezarlığı\'na kadar taşıdı.





\"O GÜN İTFAİYECİ ABİLERİ ÇOK MUTLU ETTİ\"



Törende anne İrem Küçük ile baba Servet Şahin Küçük uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede Ali\'nin küçük kız kardeşi de yeraldı. Hastalığına rağmen oğlunun çok güçlü bir çocuk olduğunu belirten Servet Şahin Küçük, Ali\'nin itfaiyeci olma hayaliyle ilgili olarak, \"İtfaiye oyuncaklarını çok seviyordu. Hep, \'Büyüyünce ben itfaiyeci olacağım\' diyordu. Geçen sene de doğum günün itfaiye istasyonunda yapıldı. O gün itfaiyeci abileri oğlumu çok mutlu etti. Bir çok şeyin üstesinde geldi ancak mevlam onu daha çok sevdi ve yanına aldı\" diye konuştu.





\"İTFAİYECİLERİN KANI OĞLUMA İŞLEMİŞTİ\"



Acılı anne İrem Küçük ise itfaiye ekiplerine teşekkür ederken de gözyaşı döktü. Geçen sen oğlunun doğum gününde itfaiyeci olmasıyla büyük mutluluk yaşadığını kaydeden anne Küçük, \"O gün oğluma babası sürpriz yapmıştı. İtfaiyeci olunca çok heyecanlanmıştı. Oğlum rahmetli olmadan itfaiyecilerin kanı bile oğluma işlemişti. Şimdi ise onu götürecekler\" dedi.



İrem Küçük, \"Oğluma söz vermiştim. Bizi bırakıp giderse onu itfaiyeci ağabeylerim götürecek demiştim. Allah razı olsun onlardan, sözümü de tutmuş oldum\" ifadelerini kullandı.





GERİYE BU GÖRÜNTÜLERİ KALDI



Minik Ali\'den geriye ise geçen yıl Çengelköy İtfaiye İstasyonu\'nda doğum günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı. Ali, bu görüntülerde çok sevdiği itfaiye üniforması, kaskı ve oyuncakları ile görülüyor.

(FOTOĞRAF)