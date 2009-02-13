Küçük ile Aslan baba-oğul gibiydi

Aslan 'Bu dünyadan’ koptu!

Danıştay saldırısı sanıklarından Osman Yıldırım olduğu ileri sürülen Ergenekon Davası’nın 9 numaralı gizli tanığı, Veli Küçük ile Alparslan Aslan’ın "baba-oğul gibi" olduklarını ileri sürdü.Ergenekon Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, geçen salı günü Gizli Tanık 9’un gizlilik taşımayan 126’dan 138’e kadarki sayfaları arasındaki ifadelerinin sanıklara verilmesine karar verdi. Sanık avukatlarının dün dosyadan aldıkları ifadelerde Gizli Tanık 9 şunları söylüyor:Alparslan (Arslan) normal bir avukat değil. Hem kişilik olarak, hem ilişkileri bakımından normal bir avukat değil. 2003’de hapishane arkadaşım Erdal Aras’ın Ümraniye’deki otoparkında tanıştım. Dost olunca Veli Küçük ile ilişkilerini öğrendim. Onları birlikte gördüm. Ortaköy’e görüşmeye çağırdı. Veli Paşa da orada. Baktım Veli Paşa da gülüyor, ben de güldüm.Veli Küçük genelde Turgut Büyükdağ ve İbrahim Genç ile sıkı fıkıydı. İbrahim Genç bütün mafya grubunu yöneten, yönlendiren kişi.Alparslan Arslan Ataşehir’de bir sitede ’Cumhuriyet Gazetesi ile bizim sorunlarımız var’ dedi. 500 bin dolar karşılığı bu işi aldım.Alparslan Aslan Cumhuriyet’e 3. bombanın atılmasından sonra kilitlendi. Konuşmaktan kesildi.