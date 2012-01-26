-Küçük: ''İddialar asılsız'' LEFKOŞA (A.A) - 26.01.2012 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye'deki bazı gazetelerde bugün yer alan ''PKK'nın Eğitim Üssü Beşparmak Dağları'' başlıklı haberin asılsız olduğunu vurguladı ve iddianın ülkede büyük şok etkisi yarattığını belirtti. KKTC Başbakan Küçük, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: ''Bugün Türkiye'nin bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ve 'PKK'nın Eğitim Üssü Beşparmak Dağları' başlıklı asılsız bir haber ülkemizde büyük şok etkisi yaratmıştır. Bahse konu haberde geçen iddiaların gerçeklerle ilgisi olmadığı gibi akıl ve coğrafi dayanağı da bulunmadığı, bölgeyi tanıyanlar tarafından da iyi bilinmektedir.'' ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tümüyle güvenlik güçlerimizin sağlam koruması altında olup en küçük birim alanı dahi her bakımdan güvenli bir ülkedir'' ifadesini kullanan Başbakan Küçük, şöyle devam etti: ''Böylesi asılsız haberlerle Türkiye'nin etkin medya kuruluşlarının varmak istediği nokta anlaşılmadığı gibi, bu tip haberler Kıbrıs Türk halkı arasında huzursuzluğa ve infialine de neden olmaktadır. Türk medyası, böylesine hassas konularda haber yaparken daha sorumlu davranarak, Anavatan-Yavruvatan ilişkilerini yaralayıcı, halklar arasında nifak sokucu tutum ve davranışlardan uzak durulmasını temel almalıdır. Bu vesileyle bir kez daha tüm basın yayın kuruluşlarımızı ülkemizin itibarı ve güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olan böylesi yalan ve spekülatif haberlere karşı sorumlu yayıncılık yapmaya davet ederim.''