-Küçük: Hristofyas'ın muhatabı Eroğlu'dur LEFKOŞA (A.A) - 04.01.2012 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebini ''yersiz'' olarak niteleyerek, Hristofyas'ın muhatabının Erdoğan değil, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu olduğunu söyledi. Başbakan İrsen Küçük, Bakanlar Kurulu toplantısına girerken gazetecilerin, Hristofyas'ın Türk basınına yaptığı açıklamalara ilişkin soruları üzerine, ''haddini aşmaması gerekir, ikide bir de bu demeçlerinde...'' dedi. Hristofyas'ın denginin Cumhurbaşkanı Eroğlu olduğunu ve zaten görüşmeleri sürdürdüklerini kaydeden Küçük, ''Sayın Türkiye Başbakanı'ndan böyle bir talepte bulunması tamamen yersizdir ve politika yapmaktadır'' diye konuştu. KKTC Başbakanı Küçük, Rum tarafının, petrol ve doğalgaz arama konusunda Türk tarafının uyarılarını ve çalışmayı birlikte yapma yönündeki önerisini dikkate almadan İsrail ile petrol ve doğalgaz aramaya giriştiğini, KKTC'nin de Türkiye ile bu konuda ortak çalışma yapmak için protokol imzaladığını ve yakında karada sondajın başlayacağını belirtti. Başka bir soru üzerine, beklenti ve temennilerinin Kıbrıs görüşmelerinin devam etmesi ve çözüme ulaşılması olduğunu ifade eden Küçük, Hristofyas'ın görüşmelerde samimiyetsiz davrandığını kaydetti.