T24 LogoT24 Logo
Dünya

Küçük: Hristofyas'ın muhatabı Eroğlu'dur LEFKOŞA (A.A)

04 Ocak 2012 14:15

-Küçük: Hristofyas'ın muhatabı Eroğlu'dur LEFKOŞA (A.A) - 04.01.2012 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebini ''yersiz'' olarak niteleyerek, Hristofyas'ın muhatabının Erdoğan değil, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu olduğunu söyledi. Başbakan İrsen Küçük, Bakanlar Kurulu toplantısına girerken gazetecilerin, Hristofyas'ın Türk basınına yaptığı açıklamalara ilişkin soruları üzerine, ''haddini aşmaması gerekir, ikide bir de bu demeçlerinde...'' dedi. Hristofyas'ın denginin Cumhurbaşkanı Eroğlu olduğunu ve zaten görüşmeleri sürdürdüklerini kaydeden Küçük, ''Sayın Türkiye Başbakanı'ndan böyle bir talepte bulunması tamamen yersizdir ve politika yapmaktadır'' diye konuştu. KKTC Başbakanı Küçük, Rum tarafının, petrol ve doğalgaz arama konusunda Türk tarafının uyarılarını ve çalışmayı birlikte yapma yönündeki önerisini dikkate almadan İsrail ile petrol ve doğalgaz aramaya giriştiğini, KKTC'nin de Türkiye ile bu konuda ortak çalışma yapmak için protokol imzaladığını ve yakında karada sondajın başlayacağını belirtti. Başka bir soru üzerine, beklenti ve temennilerinin Kıbrıs görüşmelerinin devam etmesi ve çözüme ulaşılması olduğunu ifade eden Küçük, Hristofyas'ın görüşmelerde samimiyetsiz davrandığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24