-KÜÇÜK: GÜVENLİK KONSEYİ'NİN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ LEFKOŞA (A.A) - 25.11.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı İrsen Küçük, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Kıbrıs raporunun ''oldukça kapsamlı olduğunu ve görüşme sürecinin yakın geleceğini etkileyecek birçok önemli noktaya değinildiğini'' belirtti. Başbakan Küçük, ''bu raporun ardından Güvenlik Konseyi'nin takınacağı tavrın son derece önemli olduğunu'' kaydetti. Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs konusundaki iyi niyet misyonuna ilişkin Güvenlik Konseyi üyelerine sunduğu raporun dün akşam yayımlandığını anımsatarak, şunları belirtti: ''Bahse konu raporun oldukça kapsamlı olduğu ve görüşme sürecinin yakın geleceğini etkileyecek birçok önemli noktaya değinildiği görülmektedir. Bu raporun ardından Güvenlik Konseyi'nin takınacağı tavır son derece önemlidir. Önceki BM Güvenlik Konseyi açıklamasının Genel Sekreter'in raporuna rağmen değişikliklere uğradığı göz önünde bulundurulduğunda, konunun bir bütünsellik içinde değerlendirilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Gelişmeler dikkatle takip edilecek ve Sayın Cumhurbaşkanımız Dr.Derviş Eroğlu ile konu ele alındıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır.''