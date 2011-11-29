-Küçük Gizem, polis olmak istiyordu BURSA (A.A) - 29.11.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 11 yaşındaki Gizem Bera Yüksel, 2010 yılı Şubat ayında Vali Şahabettin Harput'u ziyaretinde polis olmak istediğini söylemişti. Bu gece hayata veda eden küçük Gizem, geçen yıl öğretmeninin sınıfta arkadaşlarına öğüt verirken çektiği görüntüleri internette tıklanma rekorları kırınca televizyon kanallarında üst üste haber olmuştu. Türkiye, Orhangazi'de Atatürk İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan Gizem Bera Yüksel'i 2010 yılında sosyal paylaşım siteleri ve internette tıklanma rekorları kıran görüntüleriyle tanıdı. İzlenme rekorları kıran video görüntülerinde öğretmeninin kendisini, fakir bir öğrenci olduğu için değil, diğer arkadaşlarının başkanlığı sırasında, başkanlık görevini merak ettiği için sınıf başkanı seçtiğini söylemesi, videoyu izleyen milyonlarca insanın yüreğini burktu. Bu görüntülerde arkadaşlarına ders çalışmaları ve uslu durmaları için öğütler veren Gizem, televizyon kanallarında da haber oldu. Babası inşaat işçisi, annesi ev hanımı 6 çocuklu bir ailenin kızı olan Gizem'in, Kanal D'de yayımlanan Beyaz Show'daki konuşmaları ise Türkiye'yi kahkahaya boğmuştu. Gizem'in sorulara verdiği zekice karşılıklar ve hazırcevaplığı ilgi toplamıştı. Programda Bursa Valisi'ne sitem eden Gizem daha sonra da Vali Şahabettin Harput'un konuğu olmuştu. 2010 yılının Şubat ayında Harput'un özel konuğu olarak ailesiyle birlikte Valiliğe gelen küçük kız, bir anda herkesin sevgisini kazanmıştı. Televizyona birlikte çıktığı Havva isimli arkadaşı ile birlikte Vali Harput'un elini öpen ve çiçek veren Gizem, hayranlarıyla toplu fotoğraflar çektirmişti. Ziyarette konuşan Vali Harput, yaşanan anı ''Hakikaten muhteşem bir tablo'' olarak değerlendirmiş ve şu konuşmayı yapmıştı: ''Sizi çok beğendim, yani ikiniz o kadar çok pratik zekalı ve kabiliyetlisiniz ki hayran olmamak mümkün değil. Sizi görünce bu çocuklar herhalde geleceğin çok büyük insanı olacaklar dedim. Hocalarınızla da konuştum, sizin arkadaşlarıyla çok iyi geçinen, başarılı, terbiyeli ve çalışkan olduğunuzu söyledi. Sizleri tebrik ediyorum.'' Konuşmanın ardından Gizem, ''Gelecekte ne olmak istiyorsun?'' diye sorusunu yönelten Harput'a, ''Ülkeme faydalı bir meslek seçmek istiyorum. Polis olmak istiyorum'' şeklinde cevap vermişti. Vali Harput ise, Gizem ve Havva'ya dönerek, ''İnşallah çok iyi yerlere geleceksiniz. Vali amcanızın desteği üniversiteye kadar devam edecek. Hep önünüze bakın, insanlığa, memlekete ve ailenize çok faydalı insanlar olacaksınız'' demişti. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Arapzade Mahallesi'ndeki evlerinde aile fertleri tarafından banyoda baygın halde bulunan kardeşlerden İrem Sılay Yüksel (12), Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa'ya götürülerek Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gizem Bera Yüksel (11) ise Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. -Vali Harput: Üniversite eğitimi için güvence vermiştim Orhangazi Kaymakamı Mustafa Selman Yurdaer'i ziyaret eden Bursa Valisi Şahabettin Harput, Gizem Bera Yüksel'in, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçük Gizem'in gösterdiği medeni cesaret nedeniyle herkesin sevgisini kazandığını belirten Harput, ''Küçük kızımız zehirlenerek hayatını kaybetti'' diye konuştu. Adeta bir evladını kaybetmiş gibi çok üzüldüklerini dile getiren Harput, ''Hepimizin başı sağ olsun. Olayda hayatını kaybeden Gizem'e üniversite eğitimi için güvence vermiştim. Maalesef bu olay oldu ve içimiz çok yandı'' ifadelerini kullandı. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Arapzade Mahallesi'ndeki evlerinde aile fertleri tarafından banyoda baygın halde bulunan kardeşlerden İrem Silay Yüksel (12), Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa'ya götürülerek Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gizem Bera Yüksel (11) ise Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. -İl Sağlık Müdürü Akan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ise dün akşam saat 21.58 itibarıyla 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne, Orhangazi'de karbonmonoksit zehirlenmesi ihbarı geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: ''İhbar alındıktan sonra 112 Komuta Kontrol Merkezimiz, Orhangazi 112 istasyonuna, ilgili adrese çıkış talimatı veriyor. Çıkış talimatını aldıktan yaklaşık 3,5-4 dakika içerisinde ekiplerimiz ilgili adrese ulaşıyorlar. İlgili adrese ulaştıklarında 11 yaşındaki Gizem Beray Yüksel ve 12 yaşındaki İrem Silay Yüksel'le karşılaşılıyor. Daha sonra bu iki çocuğumuz 22.09'da Orhangazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırılıyor. Hastalarımız alındıktan 5 dakika içerisinde Orhangazi Devlet Hastanesine ulaştırılıyor. Orhangazi Devlet Hastanesine ulaştırıldıktan sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen maalesef 11 yaşındaki Gizem Beray vefat ediyor. Diğer kızımız 12 yaşındaki İrem Silay Yüksel ise entübe edilerek ve Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesine haber verilerek, otobandan daha yakın olduğu için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine naklediliyor. Hastamız UÜ'ye nakledikten sonra ilk müdahaleler yapılıyor. Gerekli bütün tetkikler yapılıyor. Fakat entübe olduğu için, çocuk yoğun bakım da olmadığı için Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk yoğun bakımda yer olduğu için hastamız 112'nin kontrolünde Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine transfer ediliyor ve hastamız şu anda Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde takip edilmektedir. Yaptığımız incelemede hastamızın alınışından Şevket Yılmaz'a transfer edilişine kadar her hangi bir ihmal gözükmüyor. 112 zamanında müdahalelerini yapmış ve hastamızı uygun koşullarda Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletmiştir. Bütün bunlara rağmen biz, bu konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatmış durumdayız. Bu konuda herhangi bir ihmal varsa gereken yapılacaktır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Elimizdeki bilgilere göre bir ihmal gözükmüyor.'' Dün akşam saat 22.00 sıralarında Arapzade Mahallesi'ndeki evlerinde aile fertleri tarafından banyoda baygın halde bulunan kardeşlerden İrem Silay Yüksel (12), Orhangazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa'ya götürülerek Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gizem Bera Yüksel (11) ise Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.