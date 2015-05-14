Küçük esnaftan not: Bu işyerine siyasiler giremez!

Bursa'da Yeşil Caddesi'nin 31 yıllık esnafı Yüksel Cihan, dükkanının camına astığı yazı ile dikkat çekti. Oy toplamak isteyen siyasilerin ve oda başkanlarının pastanesine giremeyeceğini söyleyen Cihan, "En demokratik hakkımı kullanarak bu yazıyı astım ve bu şekilde partileri protesto ediyorum. Esnaflar olarak bizi düşünmeyenleri biz hiç düşünmeyiz" ifadelerini kullandı.

İHA'da yer alana habere göre, pek çok yurttaşın ve çevredeki esnafın desteklediği Cihan, siyasilerin hiçbir zaman küçük esnafı korumadığını, küçük esnafın göz ardı edildiğini ifade etti. İşyerinin girişine “Hiçbir partiden siyasetçi ve oda başkanı oy istemek için giremez” yazılı bir yazı asan Cihan şunları söyledi:

"31 yıldır esnaflık yapıyorum ve 11 senedir aralıksız olarak küçük esnafın sorunları ile ilgileniyorum. Tüm küçük esnaflar büyük alışveriş işletmelerinin altında eziliyor. Bu konuda neredeyse bütün siyasi partilere başvurdum ama hiçbirinden olumlu bir yanıt alamadım. Şimdi de en demokratik hakkımı kullanarak bu yazıyı astım ve bu şekilde partileri protesto ediyorum. Esnaflar olarak bizi düşünmeyenleri biz hiç düşünmeyiz. Hiçbir siyasi parti temsilcisinin benim dükkanıma oy istemek için girmesi istemiyorum. Hepimiz bu konudan rahatsız durumdayız. Tüm esnaflar hatta vatandaşlar bu yazıyı çok olumlu karşıladı. Kırmadan dökmeden, esnafa yakışır bir şekilde protesto ediyoruz. Hiç kimse küçük esnafı dinlemiyor. Bütün kapıları çaldık, 100 sayfalık bir çözüm önerisi hazırladık ama kimseye anlatamıyoruz. Konuşmaya gelince herkes çok iyi ama iş yapılmıyor.”