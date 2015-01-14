Küçük esnafın karşı çıktığı AVM tasarısı yasalaştı

Alışveriş merkezlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, yasalaştı.

Değişiklik önergesi üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, tasarının, "güçlülerin gücüne güç kattığını" ileri sürdü. Tasarıyla, zincir mağazaların, alışveriş merkezlerinin küçük esnaf üzerindeki baskısının artacağını belirten Susam, esnafın beklediği düzenlemenin getirilmediğini söyledi.

MHP Tokat Milletvekili Reşat Doğru, tasarının küçük esnaf ve sanatkarı korumadığını savundu. Esnafın büyük mağaza zincirleriyle rekabet edemediğini anlatan Doğru, bir süpermarketin açılmasının, o bölgedeki onlarca esnafın iş yerini kapatmasına neden olduğunu kaydetti.

'AVM'ler şehir dışına çıkarılsın'

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, alışveriş merkezlerinin sayısının 400'e ulaşmasının beklendiğini belirterek, bu sayının neden bu kadar arttığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Seçer, esnafın rahatlaması için en azından alışveriş merkezlerinin şehir dışına çıkarılabileceğini belirtti.

CHP Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli, esnafın en önemli beklentisinin sicil affı olduğunu söyledi. Bir esnafın daha önce aksattığı ödemelerinden dolayı kredi imkanı elde edemediğini anlatan Değirmendereli, bu nedenle sicil affına ilişkin düzenlemenin bir an önce getirilmesi gerektiğini kaydetti.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "kahraman bakkal süper marketlere karşı" sürecinde esnafa bir darbenin de bu tasarıyla vurulduğunu ileri sürdü. Küçük esnafın alışveriş merkezleri karşısında ezildiğini belirten Kaplan, bir vatandaşın bakkaldan borç yazdırarak ekmek alabileceğini ancak alışveriş merkezlerinde bunun yapılamayacağını ifade etti.

'Hafta sonu bir gün kapatılsın'

Tasarının 14 ve 27. maddelerini kapsayan ikinci bölüm üzerinde CHP Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, AVM'lerin hızla kent dışına çıkarılması ve nefes alabilmesi için haftasonu mutlaka bir gün kapalı olması gerektiğini söyledi.

Tasarıya değinen Akar, "Hükümet her zaman olduğu gibi bir kanayan yarayı çözeceğim diye yola çıkmış ama sermayedarlara hizmet eden bir kanun tasarısını buraya getirmiş" dedi.

HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İdris Baluken, tasarının toplum ve birey ile esnafın korunması açısından varolan toplumsal hassasiyetlerin tamamını gözardı eden bir anlayışla gündeme geldiğini söyledi.

MHP Grubu adına Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarının "avanta ekonomisine" yönelik olduğunu belirterek, "Burada sermayenin esnafı ezmesini engelleyecek ne var? Ama esnaf ölüyor, rekabet edemiyor ve üretici AVM'lere teslim olmuş vaziyette" diye konuştu.