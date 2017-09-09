Küçük Ernes'in işitme cihazını çaldılar

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da bebekliğinde geçirdiği havale sonucu yüzde 90 işitme kaybına uğrayan 4.5 yaşındaki Ernes Kaya\'nın 18 bin liralık işitme cihazı parkta oynarken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Anne Nezahat ve baba Adnan Kaya, işitme cihazının çalınmasından sonra çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, çocuklarının cihaz olmadan okula gidemeyeceğini söyledi.

Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi\'nde yaşayan ve sebze halinde çalışan baba Adnan Kaya, oğlunun 2 yaşından bu yana kullandığı işitme cihazını binbir güçlükle satın aldıklarını belirterek, cihazla birlikte çocuğunun konuşmaya başladığını anlattı.

Anne Nezahet Kaya, oğlunu zaman zaman mahalledeki parka götürdüğünü, 15 gün önce parkta oynadığı sırada oğlu Ernes\'in yanına gelerek, cihazının olmadığını söylemesi üzerine aramaya başladıklarını ancak sadece kablolarını bulduklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Devlet desteğiyle aldığımız cihazın sadece kablolarını bulduk, aramadığımız yer kalmadı. Bulamayınca da karakola giderek müracaat ettik. Cihaz çalındığı günden bu yana oğlum bizi duyamadığı için ağlıyor. Onu güçlükle sakinleştiriyorum, son zamanlarda çok güzel konuşmaya başlamıştı. Cihazı olmazsa konuşmayı da unutacak, biz almak istesek bile 7 yıl geçmesi gerekiyor. Oğlum sadece 2 yıl kullanabildi. Şimdi cihazı yeniden almak için 5 yıl beklememiz gerekiyor. Buradan yetkililere ve yardımsever vatandaşlara sesleniyorum; Oğlumu okula kaydettim ama eğer o cihaz olmazsa oğlum okuyamayacak lütfen bize yardım edin. Psikolojisi çok bozuldu hiç kimseyi görmek istemiyor. Sürekli ağlıyor.\"

Küçük Ernes\'e özel bir rehabiltasyon merkezinde eğitim veren öğretmeni Ayşe İzci de, cihazın çalınmasının ardından küçük Ernes\'in hırçınlaştığını ifade ederek, \"Ernes çok mutlu ve uyumlu 1 çocuktu fakat cihazı kaybolduktan sonra duyamadığı için çocuk hırçınlaştı. Şimdi hiç kimseyle iletişim kuramıyor çünkü bizleri duymuyor. Sürekli cihazını istiyor. Çocuğun eski sağlığı ve mutluluğuna kavuşması için cihazın yeniden takılması gerekiyor. Ancak, ailenin böyle bir şansı yok şu anda\" diye konuştu.

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