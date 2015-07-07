Küçük Enes gizli ilişkiyi gördü, canından oldu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kaybolduktan 6 gün sonra çuvalla gömülmüş halde cesedi bulunan 6 yaşındaki Enes’in gizli ilişkiye kurban gittiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Tuzluca ilçesinin Güllüce Köyünde 6 yaşındaki Enes, 29 Haziran günü oynamak için evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ankara’dan getirilen özel ekip ve kadavra köpeklerinin 4 Temmuz günü yaptığı aramada Enes'in cansız bedeni, bitişiklerindeki evin bahçesinde çuvalla gömülmüş halde bulundu.

Cinayetle ilgili soruşturmada polis, baba M.T.’nin amcasının oğlu M.T., kardeşi M.T., G.T. ve bir akrabaları olan A.T.'nin üzerinde yoğunlaştı. 3 çocuk annesi G.T. jandarmadaki ilk ifadesinde evlerine gelerek oyun oynayan Enes’i yaramazlık yaptığı için ittiğini ve çocuğun kafasını duvara çarpınca bayıldığını, bunun üzerine korkup bahçeye gömdüğünü söyledi.

G.T. eşi M.T. ve kayınbiraderi M.T. ile akrabaları olan A.T. Tuzluca Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından saat 19.00 sularında adliyeye çıkarıldı. G.T. savcılıktaki ifadesinde eşinin çobanlık yaptığını, akrabaları olan A.T. ile gönül ilişkisi bulunduğunu, olay günü Enes’in kendi çocuklarıyla oynamak için açık olan kapıdan eve girdiğini bildirdi.

Yazmayla boğmuşlar

İfadesinde Enes’in kendisi ve sevgilisini yatakta yakaladığını anlatan G.T., bunun üzerine A.T.’nin çocuğu yakalayıp yazmayla boğduğunu ileri sürdü. G.T., A.T.’nin Enes’i öldürdükten sonra kabloyla el ve ayaklarını bağlayıp "Geri dönüş yok. Ben çıkıyorum. Sen gerisini hallet" dediğini, bunun üzerine kendisinin Enes’in cansız bedenini çuvala koyup bahçeye gömdüğünü söyledi. G.T., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Erzurum’a gönderildi.

Enes'in amcası Engin Tosun yaptığı açıklamalarda, “Katil bizimle ağlayıp, aramalara katıldı” demişti.

Cumhuriyet savcılığında üç saat ifade veren A.T., M.T. ve M.T. de sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan A.T., "canavarca hisle adam öldürme" suçundan, diğer zanlı G.T.'nin eşi M.T. ise "tedbiren" tutuklandı. Şüpheli M.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklular, geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarıldıktan sonra Iğdır B Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.