Küçük çocuğun üzerine kaynar su döken McDonalds çalışanı serbest bırakıldı

İstanbul Nişantaşı'ndaki McDonald's şubesinde, çocuğa sıcak su attığı iddia edilen çalışan Mutlu Haceroğlu serbest bırakıldı. Haceroğlu ifadesinde, “Ilık suya çocukları korkutmak istedim” dedi. Serbest kalmasına rağmen uzun süre savcının odasında bekleyen Haceroğlu’na gazetecilerin görüntü almasını engellemek için, “memur” izlenimi verilmesi dikkat çekti.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre,Fast food zinciri McDonald's'ın Şişli Nişantaşı'ndaki şubesi çalışanı 20 yaşındaki Mutlu Haceroğlu iddiaya göre, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle 7 yaşındaki P.K’nın üstüne sıcak su döktü. Boynunda yanık oluşan küçük çocuk tedavi edilirken, Haceroğlu kadın ifade için polis merkezine götürüldü.

"Korkutmak istedim"

Karakoldaki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Mutlu Haceroğlu savcı karşısına çıkarıldı. Şüpheli çalışan savcılıktaki ifadesinde, “2-3 çocuk içeri girip müşterileri rahatsız etti. Ben dışarı çıkmalarını söyledim. Elimdeki ılık suyla korkutmak istedim. Diğer çocukla gitti. O kaldı. Su yanlışlıkla döküldü” dediği öğrenildi.

"Memur" izlenimi

İfadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılan Mutlu Haceroğlu savcının odasından çıkmadı. Haceroğlu odada beklediği sırada başka vatandaşların ifade işleminin yapılması dikkat çekti. Gazetecilerin görüntü almaması için uzun süre savcının odasında bekleyen şüpheli Haceroğlu, odadan üzerindeki yeleği çıkartıp eline birkaç evrak klasörü alarak kendisine memur izlenimi vererek çıktı. Haceroğlu yanında iki kişi ile birlikte odadan çıkarak otopark katına inerek adliyeden ayrıldı.