Küçük çocuğu kendisine çarptı diye betona fırlattı!

Yolda oynarken kendisine çarpan 12 yaşındaki çocuğu iki eliyle kaldırıp betona fırlattı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında 2 çatlak tespit edildi.

İstanbul Fatih Yenikapı’da yaşayan 12 yaşındaki S.A., 7 Eylül’de arkadaşlarıyla Marmaray Tren İstasyonu yakınındaki boş araziye gitti. Küçük çocuk, oyun oynarken hiç tanımadığı 30-35 yaşlarındaki bir adama yanlışlıkla çarptı. Öfkelenen adam, küfürler savurarak çocuğu kovaladı. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre S.A., can havliyle 2 turistin arkasına saklandı. Ancak peşindeki adam çocuğu yakaladı, iki eliyle kaldırıp beton zemine çarptı.

Saldırgan hızla kaçıp izini kaybettirirken, S.A., arkadaşlarının haber vermesi üzerine babası tarafından hastaneye kaldırıldı. Kafatasında 2 çatlak tespit edilen çocuk, bir süre müşahede altında tutuldu. Baba Mustafa A., “Sırf kendisine çarptı diye bir çocuğa bunu yapan, başka çocuklara da yapar. Bu eşkıyanın bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.