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Küçük Ceylin katil zanlıları için müebbet istemiyle iddianame hazırlandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Serdar T

23 Ocak 2018 22:36

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik\'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Serdar T. (37) ve eşi Şükriye T. (30) hakkında \'Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.
Ödemiş’te evlerinin önündeki parkta ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen \"Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz\" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen Ceylin Atik\'in cesedi en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki komşuları Serdar T.\'nin evinde yapılan aramada ölü olarak bulundu. Olaydan sonra Şükriye T. eşi Serdar T. ve Şükriye T.\'nin annesi R.Ö. (62) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili basın açıklaması yaparak iddianamenin hazırlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Serdar T. ve eşi Şükriye T. Hakkında iştirak halinde \'Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, R.Ö. hakkında ise \'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar cezalandırılmaları istemiyle iddianame düzenlendi. Ayrıca savcılık Serdar T. ile eşinin daha önce hayatlarını kaybeden iki çocuklarının ölümlerinin araştırılmasına devam edildiğini açıkladı. Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanacak.

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