Küçük Berat 2 gün sonra bulundu

T24 - İstanbul Sultanbeyli’de oturan Çoşkun ailesinin 3 yaşındaki oğlu Berat, bayram ziyareti için gittikleri Şile'nin Oruçoğlu Köyü'nde kayboldu. En son dün saat 15.00 sıralarında köy meydanında görülen Berat'ı arama çalışmaları 2 gündür devam ediyordu. Sevindirici haber akşam saatlerinde geldi ve minik Berat'ın saat 20.15 civarında sağ olarak bulunduğu açıklandı.



Emine Coşkun, bayramın birinci günü, 3 yaşındaki oğlu Berat'ı da alarak, Oruçoğlu Köyün'ndeki yakınlarını ziyarete gitti. Anne yakınlarıyla bayramlaşırken minik Berat evin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra oğlunun yokluğunu fark eden anne, akrabalarından yardım istedi. Evin etrafını arayan anne ve yakınları Berat'a ulaşamayınca, jandarmaya bilgi verildi.





Foseptik çukurları arandı



Caminin minaresinden anons yapılarak köylülerden de yardım istendi. Jandarma ve köylülerin akşam saatlerine kadar köy civarında yaptıkları aramalarda Berat'a ulaşılamadı. Bunun üzerine arama çalışmalarına katılmak üzere Şile itfaiyesi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT)'tan da ekipler köye gitti. Minik Berat’ın, evin yakınlarında bulunan foseptik çukuruna da düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, çukur itfaiye tarafından detay bir şekilde arandı. Özel kıyafetlerle çukura giren itfaiye erleri, dipte Berat’ı aradı. Uzun süren aramalardan da bir sonuç alınamadı. Jandarma, AKUT ve köylülerin arama çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katıldı. Özel eğitimli köpek ‘Gümüş’ün evin yakınında aldığı kokular yüzünden, çalışmalar burada yoğunlaştı. İlçe Jandarma Komutanı Mete Demir yönetiminde devam eden aramalar için bölgeye komando birlikleri de sevk edildi. Bu arada Berat’ın kaybolduğu haberini alan baba Tayfun Çoşkun da Sultanbeyli’den Şile’ye geldi.





Berat için bir umut ışığı



Televizyondaki haberleri izledikten sonra dün bölgede avlanan bazı kişlerin "çocuk sesine benzer bir ses duyduk" demesi üzerine arama çalışmaları "Tamburun" mevkii denilen bölgede yoğunlaştı. Köyün 4 - 5 kilometre uzağında bulunan bölgede bir çocuğa ait olduğu sanılan ayak izlerine raslandığı belirtiliyor.



Tüm çalışmalar karşılığını verdi ve küçük Berat'ın saat 20.15 civarında sağ olarak bulunduğu açıklandı.





