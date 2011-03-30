-KÜÇÜK: BENİM İLGİM YOK ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Ergenekon soruşturması kapsamında evinde arama yapılan Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, ''Benim bu tür olaylarla ilgili uzaktan yakından ilgim yok'' dedi. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren evinde arama yaptığı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Küçük, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda evinde arama yapıldığını belirten Küçük, ''Malatya'daki cinayetle ilgili olarak arama kararı var. Kitaplara, dergilere, bilgisayar kayıtlarına bakıyorlar. Benim bu tür olaylarla ilgili uzaktan yakından ilgim yok'' diye konuştu. Kendisinin bilim adamı olarak misyonerlik konusunda araştırmalar yaptığını ve kitaplar yazdığını söyleyen Küçük, ''Zirve Yayınevi cinayetinde adı geçenlerle bir ilgim yok. Onları ne tanırım ne de telefonla konuştum'' ifadelerini kullandı. Öte yandan ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz'in kampüsteki lojmanında da polis tarafından arama yapılıyor.