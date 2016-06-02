Küçük Armutlu, 5 Haziran’da Tohum Ekim Şenliği’ne çağırıyor

Halkın Mühendis Mimarları “Umudumuzu Toprağa Ekmeye Devam Ediyoruz” diyerek herkesi 5 Haziran’da Küçük Armutlu’da gerçekleştirecekleri 3. Tohum Ekim Şenliği’ne davet ediyor.

Çeşitli atölyelerin de olacağı şenlikte, geçtiğimiz Ekim ayında evinde polis kurşunuyla öldürülen Dilek Doğan’ın da anısına çeşme açılışı yapılacak.

Etkinlikle ilgili yapılan çağrı şu şekilde:



Umudumuzu Toprağa Ekmeye Devam Ediyoruz…

Halk Bahçelerini tüm yoksul mahallelere ve Anadolunun her köşesine yayacağız…

Her yıl fidelerimizin toprakla buluştuğu bir dönemde düzenlediğimiz tohum ekim şenliğimizin bu yıl 3.sünü yine hep birlikte düzenliyoruz.

Şenliğimizde konserler, tiyatro gösterileri, yarışmalar, kermes ve atölyeler olacak.

Bu yıl ilk defa şenliğimizde önemli bir kısmı atölyelere ayırıyoruz. Ekmek yapım atölyesi, evsel atıklardan kompost yapımı ve tohum ekimi bu yılki atölyelerimiz arasında.

Ayrıca bu yıl, Armutlu’daki evinde polisler tarafından katledilen Dilek Doğan’ın anısına ailesinin de katılımıyla Halk Bahçesinin hemen yanında inşa ettiğimiz ve halkımıza “arıtılmış temiz su” sağlayacak çeşmemizin açılışını da yapacağız.



Tarih: 5 Haziran 2016 Pazar



Saat: 16.00-20.00 arası



Yer: Küçük Armutlu “Şenay ve Gülsuman Halk Bahçesi” Yanı – Küçük Armutlu(FSM) Mahallesi / Sarıyer

Tohum Ekim Şenliğimize başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm halkımızı ve dostlarımızı davet ediyoruz…

