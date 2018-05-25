Küçük Alp'in bileğine balkon demiri saplandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, oynamak için gittiği arkadaşının evine, kapı yerine balkondan girip çıkan Alp Yılmaz\'ın (10) el bileğine demir parmaklık saplandı. İtfaiye ekipleri, çocuğun kolundaki korkuluk demirini titiz bir çalışmayla kesti, Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurutuluş Mahallesi 2022 Sokak\'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Alp Yılmaz, okul çıkışında oynamak için sınıf arkadaşının evine gitti. Kapıyı kullanmak yerine balkon korkuluklarından tırmanarak birinci katta bulunan apartman dairesine giren Alp Yılmaz, bir süre arkadaşıyla vakit geçirdikten sonra yine geldiği yerden geri dönmek istedi. Alp Yılmaz, korkuluklarından atlayarak balkondan inmek istediği sırada ucu sivri demir çubuklardan birisi küçük çocuğun sol el bileğine saplandı. Çocuğun bileğinden saplanan demir çubuk, elinin üzerinden dışarı çıktı. Büyük acı yaşayan çocuğu fark eden bina sakinleri, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan korkuluk demirini titiz bir çalışmayla kesti. Alp Yılmaz, koluna saptanan demirle birlikte ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başarılı bir operasyonla koluna saplanan demir çubuk çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI