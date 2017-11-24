Küçük Alperen hipertermi nedeniyle hayatını kaybetmiş

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu okul servisinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in yapılan detaylı otopsisinde, kesin ölüm nedeninin, \'yüksek sıcaklıkta kapalı ortamda kalmaya bağlı hipertermi\' olduğu belirlendi.

Çiğli\'nin Köyiçi Mahallesi\'nde, geçen 15 Ağustos günü meydana gelen olayda, Serkan- Buket Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu\'na götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.\'ya (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen\'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen\'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenlerle görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen\'in okula hiç girmediğini görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen\'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen\'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı. Alperen\'in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okulu işletmecisi Yurdagül İ., tutuklandı.

Kamuoyunun tepkisine neden olan olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Tamer İ. ile eşi okul işletmecisi Yurdagül İ., tutuksuz sanıklardan servis görevlisi D.K. ve sorumlu müdür B.G. hakkında \'bilinçli taksirle ölüme neden olmak\' ile \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından toplam 14\'er yıl hapis cezası istendi. Öğretmen A.G. hakkında, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 6 yıla kadar hapis cezası, okul çalışanı A.S. hakkında ise \'suç delillerini yok etmek\'ten 5 yıla kadara hapis cezası talep edildi. Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya geçen 9 Kasım\'da yapılan duruşmayla başlandı. 20 Kasım\'da da davanın ikinci duruşması yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Olayın ardından küçük çocuğun cesedi detaylı otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından hazırlanan raporda, çocuğun ölümünde etkili olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadığı, tetkik edilebilen hastalıklar yönünden ölümüne etki edebilecek veya kolaylaştıracak mevcut başkaca bir hastalık bulgusu tespit edilmediği, ölümün \'yüksek sıcaklıkta kapalı ortamda kalmasına bağlı hipetermi\' (vücut ısısının aşırı yükselmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu bildirildi.



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