-KÜÇÜK, AJDA PEKKAN'IN SÖZLERİNDEN "GOCUNMAMIŞ" LEFKOŞA (A.A) - 20.09.2010 - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Girne'deki Premium Cratos Otel'de konser veren Ajda Pekkan'ın, kendisini eşiyle izlemeye gelen KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ü selamlama konuşmasında, Başbakan Küçük'ü ''kadın'' sanmasıyla ilgili ifadeleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde konuşuldu. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Arif Albayrak, hükümet konusu, milletvekili transferleri ve Kıbrıs sorununun tartışıldığı Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda, Başbakan Küçük'e, Ajda Pekkan'ın Başbakan Küçük'ün ''kadın olduğunu'' sanması sonrası yorumunu sordu. Başbakan Küçük, Pekkan'ın sözlerinden ''gocunmadığını'' söyledi. Albayrak ayrıca, Küçük'ün, söz konusu ifadelere ilişkin olarak söylediği kaydedilen, ''sanatçıdır, aldırış etmeyin, boş verin'' yönündeki değerlendirmesinin, sanatçıları rahatsız ettiğini belirtti. Kürsüye gelerek yanıt veren Başbakan Küçük, Ajda Pekkan'ın konser verdiği etkinlikteki sözünden gocunmadığını kaydederek, ''Bay İrsen Küçük, Bayan İrsen Küçük'' sözünün normal olduğunu ve eşler için kullanıldığını bildiğini belirtti. Küçük, değerlendirmesinin de bu yönde olduğunu belirterek, ''sanatçıdır, aldırış etmeyin'' gibi bir ifadesi olmadığını, ancak söylediklerinin basına nasıl yansıtıldığını bilmediğini söyledi. Başbakan Küçük, sanata ve sanatçılara önem verdiğini de ifade ederek, Ankara'da öğrenim gördüğü dönemde birçok tiyatro ve operayı izlediğini, ''Türk sanatçıların mentalitesini de öğrendiğini, dolayısıyla gocunmadığını'' anlattı. Pekkan'ın sözleri, basına ''gaf'' olarak yansımıştı.