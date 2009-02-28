'Küçük 10 milyon dolar haraç istedi'

Ergenekon tutuklusu eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan Silivri Cezaevi’nde inceleme yapan TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na “Veli Küçük benden 10 milyon dolar haraç istedi” dedi.





'Kameralarla izliyorlar'



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde AKP’li Murat Yıldırım, Fatih Arıkan, Mithat Ekici, CHP’li Malik Ecder Özdemir ve MHP’li Gürcan Dağdaş’dan oluşan Cezaevi Alt Komisyonu önceki gün Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ne gitti. Alt komisyon, yerleşkede bulunan üç cezaevinde inceleme yaptı. Cezaevinde girdikleri her koğuşta vekillere “Banyo ve tuvaletler bile kamerayla izleniyor” şikâyeti iletildi.



'İşitme duyumuzu kaybetme riski var'



Cezaevinde ortak şikâyetlerden biri de ‘ses yalıtımsızlığı’ oldu. Vekiller, merdiven trabzanlarına asılı battaniyeler gördü. Tutuklu ve hükümlüler, battaniyelerin kurutmak için mi asıldığı yönündeki sorulara, “Ses yalıtımı o kadar kötü ki, yere çatal düşse, diğer koğuşlara bu büyük bir gürültü olarak yansıyor, konuştuğumuzda koğuş duvarlarından sesler çınlıyor. Çoğumuzda yüzde 30-40 düzeyinde işitme kaybı oluştu. İşitme duyumuzu kaybetme riski var” yanıtını verdiler.



'Çeber'e işkenceyi duydum'



Ergenekon tutuklusu gazeteci Tuncay Özkan, milletvekillerine Silivri’den önce Metris Cezaevi’nde 17 gün ‘hücrede tecritte’ kaldığını ve burada kaldığı dönemde işkenceden ölen Engin Çeber’in işkenceden gelen seslerini duyduğunu söyledi.



'Başbakan'ın kini ile karşı karşıyayım'



Eski İstanbul Organize Suçlar Müdürü Adil Serdar Saçan, Başbakan Erdoğan’ı belediye başkanıyken 27 dosyadan ‘sanık’ olarak sorguladığını ifade ederek, “Bunu kine dönüştürmüş bir başbakanla karşı karşıyayım” diye konuştu.



'Küçük ile aynı kefeye koyuyorlar'



Gürbüz Çapan’sa Veli Küçük’ün kendisinden 10 milyon dolar haraç istediğini de iddia ederek, “Küçük, benden 10 milyon dolar istedi. Aracı falan kullanmadı. Tabii ben de vermedim. Veli Küçük bana çökmüş, gazetenin kurtarılması için kurduğumuz şirketteki hisseyi almaya çalışmış, ben vermemişim. Bunlarla çete olmuş olsam bana çökerler mi? Çökerler de, vermediysem ben nasıl ortak olurum? Aynı kefeye koyuyorlar, benden haraç istemiş adam, ben nasıl, Ergenekoncu olurum” dedi. Haftada iki günü iki saat süreyle sıcak su verilmesini de eleştiren Çapan “Bırakın yıkanmayı bir Müslüman abdest alacak su bile bulamaz burada” dedi.



