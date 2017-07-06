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Spor

Kucka, Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak

Kucka, 2016-17 sezonunda Milan'ın ligde 186 kez ile en fazla ikili mücadele, 71 kez ile de en fazla hava topu kazanan ismi oldu

06 Temmuz 2017 15:00

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un transferi için uzun süredir kendisini ikna etmeye çalıştığı Juraj Kucka, Karadeniz ekibine imza atmaya geliyor.

BeINSports'un haberine göre; 30 yaşındaki Slovakyalı orta saha oyuncusu için yoğun çaba harcayan Trabzonspor, sonunda mutlu sona ulaştı. Son 2 sezonunda İtalyan devlerinden Milan forması giyen yıldız oyuncu, 2016-17 sezonunda Milan'ın ligde 186 kez ile en fazla ikili mücadele, 71 kez ile de en fazla hava topu kazanan ismi oldu.

Milan formasıyla 67 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 6 asist istatistiği yakaladı.

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