Kucaklarında çocuklarıyla kuradan isimlerinin çıkmasını beklediler

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 700 kişilik ilana 3 bin 200 kişi başvurdu. Adayların çoğunluğunu oluşturan kadınlar, kucaklarında çocuklarıyla geldikleri spor salonundaki çekilişte, leğendeki tüplerden isimlerinin okunmasını bekledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 6 ay süreyle istihdam edilecek 700 kişilik ilana, 3 bin 200 kişi başvurdu. Orman İşletme Müdürlüğü\'nde, belediyelerde, İl Özel İdare Müdürlüğü\'nde, müftülüklerde kamusal alt yapı, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım işinde çalışacak geçici işçileri belirlemek için Yenişehir Mahallesi\'ndeki spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 3 bin 200 adaydan 2 bin 500\'ünü oluşturan kadınlardan bazıları, kucaklarında çocuklarıyla salondaki yerlerini aldı. Leğendeki tüplerden çıkan isimleri okunanlar büyük sevinç yaşayıp, mutluluk gözyaşı döktü.

Karabük İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, bu projelerde 35 yaş üstü erkekler, kadınlar, engelliler, eski hükümlülerin aynı torbada öncelikli olduklarını belirtti.



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