Eski Fenerbahçe yöneticisi Ömer Çavuşoğlu, emekli albay, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Bülent Yavuz’a “Benim kucağımdan senin gibi kaç albay, general geçti” dedi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Bizim Stadyum' programına Çavuşoğlu ile Yavuz arasındaki tartışma damgasını vurdu.

Emekli albay olan Yavuz, Çavuşoğlu'nun yorumlarına cevap olarak "Kaşın, kaşın sen. Biraz sonra geleceğim sana" dedi. Bu sözler üzerine Fenerbahçe eski yöneticisi ise "Ben seni kaşırım. Benim kucağımdan senin gibi kaç albay, general geçti" ifadelerini kullandı.

‘TSK'ya dil uzatıyorsun’

Programın moderatörü Faik Çetiner "Neyse buralara girmeyelim" uyarısıyla ortamı yumuşatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir anda çılgına dönen Bülent Yavuz şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) dil uzatıyorsun. Bu sözlerin şık değil. Ne demek bu? Derhal özür dilemesi gerekir. Türkiye dinliyor, bunu bana direkt söylese sorun yok. Bu ayıp sana yeter. Burası spor programı. Beyefendinin ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Aciz, futboldan nasibini almamış kişilerin böyle yanıtları olur. Kim terbiyesiz Türkiye karar verecek.”

Çavuşoğlu'nun, "Sen albay emeklisi değil misin? Ben ondan hem yaşça büyüğüm hem de rütbece büyüğüm. Her bakımdan büyüğüm. Benim yanımda onun generalleri, amiralleri çalışmış. Genelkurmay başkanı dahi çalıştı" sözleriyle şaşırttı.