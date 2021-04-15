Kübra Par, rahatsızlığı nedeniyle HaberTürk'teki programına ara verdi

Habertürk'te 'Açık ve Net' adlı programının sunucusu Kübra Par bu akşam ve hafta sonu yayınına rahatsızlığı nedeniyle ara verdiklerini duyurdu.

Efkan Ala ile yapmayı planladığı programı ertelediğini duyuran Kübra Par, sosyal medya hesabından hafta sonu da ekranda olmayacağını söyledi. Par'ın paylaşımı şöyle:

"Rahatsızlığım nedeniyle bu akşam Sayın Efkan Ala ile yapacağımız programı ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Haftasonu da #AçıkveNet olmayacak. (İki gündür bitkin hissediyordum. PCR ve antikor testim negatif ama doktorum durumumu şüpheli bularak izole olmamı istedi)"