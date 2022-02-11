Kübra Par: Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası boykotu iktidarı hem psikolojik hem de siyasi açıdan zorlar

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğe yapılan yüzde 127 zammın ardından başlattığı “fatura ödememe” boykotunu değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Kılıçdaroğlu’nun yakında evinde mum ışığında oturduğuna, ocakta kaynattığı suyla ısındığına dair fotoğraflar paylaşırsa şaşırmayalım” dedi.

“Kılıçdaroğlu’nun bu boykotu iktidarı hem psikolojik hem de siyasi açıdan zorlar” diyen Par, vatandaşın bu boykota katılmayı göze alabileceğine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Par, “Peki kimse katılmasa bile bu ana muhalefet liderinin hamlesinin destek görmeyeceği anlamına mı gelir? Hayır, tam aksine mesele halkın yararına olduğu için gayet etkili ve akıllıca bir manevra yaptı Kemal Bey. İktidar ciddi bir geri adım atmak zorunda kalacaktır” görüşünü aktardı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu,"Erdoğan, 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, bugünden itibaren hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" dedi.



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