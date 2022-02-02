Kübra Par’dan CHP eleştirisi: Ardı ardına ortaya attığı iddiaların hiçbirinin arkasını getiremedikçe etki gücü kayboluyor

HaberTürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısındaki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız, sen hiç meraklanma" açıklamasını hatırlatarak CHP'ye ilişkin eleştirilerini kaleme aldı.

“CHP lideri yıllardır AK Parti’yi yolsuzluk yapmakla suçluyor. Eline birtakım evraklar alarak ekranlara çıkıp iddialarda bulunuyor. Pek çoğunun da arkası gelmiyor” diyen Par, bu tür iddiaların seçmenin umurunda olmadığını söyleyerek, “17-25 Aralık’ta FETÖ’nün usulsüz delillerle hazırladığı iddianamelerden, ortaya atılan onca iddiadan sonra bile Erdoğan seçimden zaferle çıktı” örneğini verdi.

Ana muhalefet partisi CHP’yi “Ardı ardına iddialar ortaya attıkça ve bu iddiaların hiçbirinin arkasını getiremedikçe veya yargıda karşılık bulmadıkça etki gücü kayboluyor” diyerek eleştiren Par, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Dahası, seçmen artık AK Parti’yi ne ile suçladığınızla ilgilenmiyor Kemal Bey. Gerçekten ilgilenmiyor. Sadece sizin ne önerdiğinizi duymak istiyor” diye seslendi.

Par, “Geçmişte AK Parti’ye oy veren fakat bugün kararsız olan seçmen, siz Erdoğan’ı ağır sözlerle eleştirdiğinizde memnuniyet duymuyor, aksine duyguları karışıyor. Buna harcadığınız enerjiyi muhalefetin ülkeyi iyi yönetebileceğine dair güven kazandırmak için harcasanız, inanın alacağınız karşılık bugünkünden çok daha iyi olacak...” görüşünü ifade etti.

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