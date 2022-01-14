Kübra Par’dan cipiyle sokak köpeğini ezen kişinin serbest bırakılmasına tepki: Hani yasa çıkarmıştık, işkence edenlere çok ağır cezalar verilecekti?

HaberTürk yazarı Kübra Par, İstanbul Başakşehir'de kullandığı cipi yol üstünde duran iki köpeğin üzerine sürüp kasten öldüren Katar asıllı kişinin serbest bırakılmasına sert bir dille tepki gösterdi.

“Kasten çarptığı güvenlik kamerası kayıtlarında ayan beyan ortadayken, bir de pişkince ‘Köpek önüme atladı’ demiş. E hani hayvan hakları yasasını çıkarmıştık? Hani işkence edenlere çok ağır cezalar verilecekti?” diye soran Par, şöyle devam etti:

“Adam elini kolunu sallayarak çıktı. Çok büyük ihtimalle para cezasıyla kurtulacak. Oysa böyle durumlarda ibretiâlem için öyle cezalar verilmeli ki bir daha hiçbir vicdansız sırf zevk için hayvanların canına kastetmeye cesaret edemesin...”

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