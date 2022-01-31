Kübra Par’dan AKP’ye “çocuk” eleştirisi: Sempatiden ziyade sorun yaratmaya başladı bu yöntem

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki konuşması sırasında, kürsüye çıkarılan çocuğun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “hain demesini “tatsız bir olay” diyerek eleştirdi.

“Ne Cumhurbaşkanı ne de yanındaki bakanların çocuğa bu yönde bir telkinde bulduğuna zerre ihtimal vermiyorum; büyük ihtimalle fanatik Erdoğancı bir aile evde doldurup kürsüye çıkarmış” diyen Par, “Sedef Kabaş’ın Cumhurbaşkanı’na yaptığı hakaret nasıl kabul edilemez bir davranışsa bu da öyle. Kabaş olayında olaya seyirci kalan CHP’liler gibi küçük çocuğun ani çıkışı karşısında AK Parti ekibi de sessiz kalmış” diye yazdı.

CHP liderinin, “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun” açıklamasını hatırlatarak, “En olgun tepkiyi CHP Lideri Kılıçdaroğlu verdi” diyen Par, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı ekibi sıcak bir atmosfer yaratmak için çocukları etrafa alıyorlar ama sempatiden ziyade sorun yaratmaya başladı bu yöntem. En doğrusu çocukları siyasete hiç karıştırmamak...”

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