Kübra Par: Cemal Kaşıkçı kararı "Dünya beşten büyüktür" diyen Erdoğan’ın uluslararası imajıyla örtüşüyor mu?

HaberTürk yazarı Kübra Par, Türkiye'de işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesiyle ilgili olarak, "iktidarın özgüvensiz yolu seçtiğini" savundu.

Par, yazısında, Türkiye'nin dış politikada ciddi bir değişim dönemine girdiğini belirterek, "Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi sıkıştıran blok dağılıyor" dedi. Par, adım atan tarafın sadece Türkiye olmadığını söylerken, "İlişkileri tamir etmemiz için büyük bir diyet ödememize gerek var mıydı?" diye sordu.

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Bu korkunç cinayeti ortaya çıkarıp bütün dünyayı uyandıran bizken, Cumhurbaşkanı’nın o dönem yaptığı konuşmalar unutulmamışken, böylesine büyük bir geri adıma sahiden gerek var mıydı?

Bu karar “Dünya beşten büyüktür” diyen, her fırsatta dünyadaki adaletsizliklerden söz eden Erdoğan’ın uluslararası imajıyla örtüşüyor mu?

Nasıl ki “müttefikimiz” ABD, Halk Bankası davasında bize “Mahkemelerimiz bağımsızdır müdahale edemeyiz” diyorsa bizim de bu özgüven içinde dünyayı ayağa kaldıran bu cinayetle ilgili Suudi Arabistan’a “Kusura bakmayın” diyebilmemiz gerekirdi.

Suudi yönetiminin bu meseleyi Türkiye ile arasında bir kan davası gibi gördüğü kesin ama daha ağırdan alarak stratejik bir diplomasi yürütmek mümkündü.

Sonuçta bu aceleci pragmatizm iktidarın içeride de dışarıda da imajını zedeledi."

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