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Kübra Par: 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun çıkması çok zor

"Yanlış aday göstermenin faturasını sadece CHP değil bütün muhalefet birlikte öder"

24 Mayıs 2022 09:20

HaberTürk yazarı Kübra Par, “6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun çıkması çok zor” görüşünü aktardı. Par, “Masada bulunan CHP dışındaki partilerin önde gelen isimleriyle sürekli konuşuyorum. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakan tek bir isme rastlamadım” diye yazdı.

6’lı masada herkesin “Kazanacak aday göstermeliyiz” dediğini ifade eden Par, şunları kaydetti:

“Şimdiden itiraz ederek Kemal Bey’i kırmıyorlar ama bu seçimi riske atacakları anlamına gelmiyor. Israr edecek olursa önüne kamuoyu araştırmalarını koymayı planlıyorlar. Yanlış aday göstermenin faturasını sadece CHP değil bütün muhalefet birlikte öder. Bu vebalin altına girmek istemiyorlar.”

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