Kubilay ve Cumhuriyet şehitleri anısına koştular

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen \'11\'inci Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu\'nu erkeklerde Ramazan Özdemir, kadınlar kategorisinde Büşranur Koku kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin, 87 yıl önce Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları anısına düzenlediği \'11\'inci Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu\' Menemen\'de yapıldı. Yarışa 170 sporcu katıldı. Türkiye\'nin en başarılı atletlerini bir araya getiren koşu 4 farklı kategoride düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan\'ın başlattığı 10 kilometrelik koşu, Çanakkale Asfaltı\'ndan başladı ve Menemen\'deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erdi. Toplam 51 bin 600 TL ödüllü \'11. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu\'nu erkeklerde Ramazan Özdemir, kadınlar kategorisinde Büşranur Koku kazandı. Genç Erkekler\'de Sezgin Ataç, Genç Kadınlar\'da Semra Karaaslan ipi göğüsleyen isimler oldu. Birincilere ödülünü Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, ikincilere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üçüncülere ise Menemen Kaymakamı Gülihsan Yiğit verdi.

DERECEYE GİRENLER

Büyük Erkekler kategorisinde ilk 5\'te sırasıyla Ramazan Özdemir, Muzaffer Bayram, Aykut Başdemir, Süleyman Bekmezci ve Ersin Tekal yer aldı. Büyük Kadınlar\'da ise Büşranur Koku birinci, Sebahat Akpınar ikinci, Sümeyye Erol üçüncü, Yayla Kılıç dördüncü ve Elif Dağdelen beşinci oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise sırasıyla ilk 5 dereceyi Sezgin Ataç, Ramazan Baştuğ, Abdurrahman Gediklioğlu, Bekirhan Kabadayı ve Abdülselam Bingöl elde etti. Genç Kadınlar\'da ise ilk 5\'te sırasıyla Semra Karaaslan, Bahar Atalay, Şilan Ayyıldız, Sinem Özpınar ve Rahime Tekin yer aldı.



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