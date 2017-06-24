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Spor

Kubilay Kanatsızkuş, 2022'ye kadar Bursaspor'da

Kanatsızkuş, Bursaspor forması ile alt yaş kategorileri dahil olmak üzere toplam 63 gol kaydetti

24 Haziran 2017 16:11

Yeni sezon öncesi teknik direktör Paul Le Guen ile anlaşan ve oyuncu transferi için de çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş'un sözleşmesini uzattı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezon ligde 29 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki golcü oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş ile mukaveleyi 2022'ye kadar uzattı. Genç oyuncunun 2020 yılında sona erecek olan sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirilirken, yıllık ücretinde de iyileştirme yapıldığı öğrenildi.

Bursaspor formasıyla alt yaş kategorileri dahil olmak üzere toplam 105 maça çıkan genç oyuncu, toplamda 63 gol kaydetti. Geçen sezon ligde görev aldığı 29 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıkan genç yıldız, bin 811 dakika sahada kaldı.

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