Küba'ya 56 yıllık ambargo geri dönüyor!

ABD Başkanı Donald Trump Küba'ya yeniden ambargo uygulamaya hazırlanıyor.

Trump, seçim kampanyası sürecinde kendisinden önceki başkan Barack Obama’nın Küba politikasını sert şekilde eleştirmiş ve yapılan anlaşmayı bozacağını ifade etmişti.

Trump Amerika için daha iyi bir anlaşmanın mümkün olduğunu ileri sürerek adaya yapılan turistik ziyaretleri yasaklamaya, 56 yıllık ambargoyu yeniden başlatmaya ve finansal işlemleri askıya almaya hazırlanıyor.

"Anlaşma Küba halkına yaramıyor"

Amerikan ve Küba halkının çıkarlarını gözettiğini belirten Trump, Castro rejiminin eline geçen maddi kazancın çok küçük bir bölümünün halka yansıdığını ve yapılan anlaşmanın Küba halkına yaramadığını iddia etti.

Trump’ın politikası geçtiğimiz yıl özel lisanslar alarak Küba’da iş yapmaya başlayan ticari şirketlerin ve otellerin de lisanslarının iptal olacağı anlamına geliyor.

Trump yönetimi adaya yapılacak her tür ziyaretin şartlarını da oldukça zorlaştıracak. Adaya gitmek isteyen her Amerikalının Küba halkıya anlamlı etkileşimde bulunduğunu ispat edecek detaylı aktivite planlaması sunması ve yapacakları her harcamayı kayıt altına almaları zorunlu olacak.

Obama, 88 yıl sonra ilk ziyaret eden ABD Başkanı'ydı

ABD Başkanı Barack Obama, Mart 2016 tarihinde Küba Devlet Başkanı Raul Castro’yla görüşmek üzere Küba'nın başkenti Havana’ya gitmişti. Obama, 88 yıl aradan sonra Küba'yı ziyaret eden ilk ABD lideri olmuştu. Obama, "Küba'ya değişim gelecek ve sanıyorum Raul Castro bunu anlıyor" demiş ve Küba'nın bağımsızlık kahramanı Jose Marti'nin Devrim Meydanı'ndaki anıtını ziyaret etmişti.

Küba’yı en son ziyaret eden ABD lideri 1928 yılında Calvin Coolidge olmuştu.

Fidel Castro'dan Obama'ya: İmparatorluğun bize bir şey hediye etmesine muhtaç değiliz

Ancak Fidel Castro Obama'nın ziyaretini eleştirmiş ve “İmparatorluğun bize bir şey hediye etmesine muhtaç değiliz. Bizim çabalarımız yasal ve barışcı yollardan olacaktır çünkü bu bizim, bu gezegen yaşayan tüm insanların barış ve kardeşliğine karşı olan sorumlulugumuzdur, Küba halkı sahip olduğu güç ve zeka ile gıda ve maddi zenginlik üretecek kapasiteye sahiptir” demişti.

Küba dünya üzerinde merkezi sosyalist rejimle yönetilen az sayıda ülkeden biri. Bir yandan gelir adaleti, mutluluk ve sağlık hizmetleri konusunda dünyanın en ileri ülkelerinden. Diğer yandan devam eden ambargo Küba yurttaşlarını ulaşabileceklerinden daha azıyla yaşamaya mecbur bırakıyor. Küba vatandaşları dünyanın en iyi sağlık hizmetine, ancak en kötü internet bağlantısına sahip. Ülkede hak ihlalleriyle ilgili de ciddi bir tartışma söz konusu.