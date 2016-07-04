Küba'nın sekiz milli sporcusu tecavüz iddiasıyla Finlandiya'da gözaltına alındı

Küba milli voleybol takımının sekiz oyuncusu Finlandiya’da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.Oyuncuların, Tampere kentindeki otelde bir kadına tecavüz ettikleri öne sürüldü.

Finlandiyalı yetkililer, gözaltı açıklamasını, maçlara çıkamayan oyuncuların, sığınma başvurusunda bulundukları söylentileri üzerine yaptıklarını söyledi. Gözaltına alınanlar arasında Portekiz’e karşı forma giyemeyen takımın kaptanı da bulunuyor.

Polis yetkilileri, kadının şikayeti üzerine üç oyuncunun Cumartesi, beş oyuncunun da Pazar günü gözaltına alındığını söyledi. Küba, sekiz oyuncusu eksik olmasına rağmen Cumartesi Portekiz'e karşı oynadığı maçı kazandı.

Takım, gelecek ay Rio de Janeiro’da başlayacak Rio Olimpiyatları’na da katılacak.