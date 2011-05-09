-KÜBALILARA YURT DIŞI İZNİ MADRİD (A.A) - 09.05.2011 - Küba hükümetinin bugün açıkladığı reform paketinde, Küba vatandaşlarının turist olarak yurt dışına seyahat etmelerine ilk kez izin verilmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi. İspanyol haber ajanslarının haberine göre, Küba yönetiminin, 50 yıldan daha fazla bir süre sonra ilk defa Kübalıların yurt dışına seyahat etmelerine izin vermek için çalışma başlattığı ifade edildi. Kübalılara yurt dışına seyahat izni konusunun, Küba Komünist Partisi'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı kongre sırasında, ekonomik krize karşı alınması gerekli gösterilen 313 önlemden biri olduğu da hatırlatıldı. "Devrim ve Partinin Sosyal ve Ekonomik Politikasının Ana Hatları" adıyla Küba yönetiminin bugün yayımlandığı reform paketinde, turist olarak yurt dışına seyahat izni konusunda ayrıntı verilmedi.