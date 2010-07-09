Kübalı muhalif açlık grevini sonlandırdı

T24- Kübalı muhalif Guillermo Fariñas, Havana'nın 52 siyasi mahkûmu serbest bırakacağını duyurmasının ardından açlık grevini sona erdirdiğini açıkladı.





Fariñas, sağlık durumları iyi olmayan tutukluların serbest bırakılması talebiyle dört ay önce açlık grevine başlamıştı.



Gıda tüpleriyle beslenen Fariñas'ın doktorları, kendisinin hayati tehlikenin eşiğine geldiğini belirtmişlerdi.



Açlık grevini sonlandıran Fariñas, destekçileri aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu çatışmanın bir galibi ya da mağlubu yoktur. Kazanan yalnızca Küba'dır, halkımızdır." dedi.



Küba hükümeti, dün 52 siyasi tutukluyu serbest bırakacağını açıklamıştı.



Karar, İspanya ve Katolik Kilisesi'nden yetkililerin başkent Havana'da yaptıkları görüşmeleri izliyordu.



Beş mahkûmun hemen, kalanların ise önümüzdeki birkaç ay içinde serbest bırakılması öngörülüyor.



Yeni dönem





İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos, kararın "Küba'da yeni bir dönem açtığını" söyledi.

Görüşmelere katılan Moratinos, ülkesinin kapılarının, 52 tutuklunun tamamına açık olduğunu belirtti.

Moratinos, ayrıca, AB ülkelerine Küba politikalarını yumuşatmaları çağrısında da bulundu.

AB'nin mevcut politikaları, Küba'yla ilişkilerin normalleşmesi için insan hakları ve demokrasi alanlarında adımlar atılmasını öngörüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Küba'nın bu adımından cesaret aldığını belirtti.

Bunun "geç kalmış" bir adım olduğunu belirten Clinton, yine de gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

BBC'nin Havana'daki muhabiri Michael Voss, Küba'nın bu adımının AB ve ABD'yle ilişkilerde bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor.



Uluslararası baskı





Küba hükümeti, tutukluluğunu protesto amacıyla açlık grevine giden Orlanda Zapata Tamayo adlı tutuklunun Şubat ayında ölümü ve Guillermo Fariñas'ın da hayati tehlikenin eşiğine gelmesi nedeniyle baskı altındaydı.

Küba, elinde siyasi tutuklular bulunduğunu kabul etmiyor; bu kişileri ABD'nin güdümünde Havana rejimini yıkmaya çalışan paralı askerler olarak nitelendiriyordu.

Ancak BBC muhabiri Voss'un aktardığına göre Devlet Başkanı Raul Castro, Orlanda Zapata Tamayo'nun Şubat ayında hayatını kaybetmesi ardından gelen uluslararası eleştirilere daha fazla dayanamadı.

Küba'daki önde gelen insan hakları kuruluşlarından Küba İnsan Hakları Komisyonu'nun verilerine göre bu tutukluların ayrılması sonrası hapishanelerde 110 siyasi tutuklu kalacak.

Küba en son 1998 yılında Papa 2'inci John Paul'un ziyareti sırasında 100 kadar siyasi tutukluyu serbest bırakmıştı.