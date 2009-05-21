Küba’dan İspanyol gizli servisine sınır dışı

İspanyol basını, Küba ile İspanya arasında son aylarda bir "casusluk krizi" yaşandığını ve Küba yönetiminin İspanyol Ulusal İstihbarat Merkezine (CNI) bağlı bir grup gizli servis elemanını sınır dışı ettiğini yazdı.



İspanyol basınında olay farklı şekilde anlatılırken, resmi kaynaklar iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.



El Mundo gazetesi, CNI'ye bağlı grubun Küba'da bulundukları söylenen terör örgütü ETA üyesi yaklaşık 20 kişinin peşinde olduğunu, CNI elemanlarının bu ülkede bulunmasından Küba gizli servisinin haberinin olmadığını ve krizin bundan kaynaklandığını belirtti.



Sosyalist hükümete yakınlığıyla bilinen Cadenaser radyosu ise diplomatik kaynaklara dayanarak, olayın arkasında Bask özerk yönetimi hükümetinin Havana temsilcisi olan Conrado Hernandez'in "casusluk" suçlamasına maruz kalmasının yattığını bildirdi.



Küba vatandaşı olan Hernandez'in geçen Mart ayında görevden alınan Küba Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Carlos Lage ve Dışişleri Bakanı Felipe Perez Roque ile çok yakın ilişkisi olduğu öne sürülürken, Lage ve Roque'nin görevden alınmasından kısa bir süre sonra, 10 Martta Hernandez'in "casusluk" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.



Hernandez'in gözaltında tutulmasının Havana ile Madrid arasında gerginliğe yol açtığı ve CNI'nin bu yüzden adada bulunan gizli servis elemanlarından bir bölümünü geri çekmek zorunda kaldığı ileri sürüldü.



İspanya'nın Küba'daki büyükelçisinin de Madrid'de bulunduğu, ancak istişare için çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.



(BOL-MCT)

