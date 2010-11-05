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Dünya

KÜBA'DAKİ DÜŞEN UÇAKTAN KURTULAN YOK HAVANA (A.A)

05 Kasım 2010 10:31

-KÜBA'DAKİ DÜŞEN UÇAKTAN KURTULAN YOK HAVANA (A.A) - 05.11.2010 - Küba'da meydana gelen uçak kazasından kurtulan olmadığı bildirildi. Küba sivil havacılık idaresinden yapılan açıklamada, 7 kişilik mürettebatı bulunan, 28'i yabancı 61 yolculu uçaktan kurtulan olmadığı belirtildi. AeroCaribbean şirketine ait, ülkenin doğusundaki Santiago de Cuba kentinden başkent Havana'ya iç hat seferi yapan uçak, Santi Spiritus eyaletinin Guasimal köyü yakınlarında dağlık alana düşmüştü. Uçakta Kübalıların yanı sıra 9 Arjantinli, 7 Meksikalı, 3 Hollandalı, 2 Alman, 2 Avusturyalı, bir Fransız, bir İtalyan, bir Venezuelalı, bir İspanyol ve bir Japon'un bulunduğu bildirilmişti. 

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