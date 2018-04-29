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Dünya
BBC Türkçe

Küba'daki bazı Amerikalı diplomatlarda gizemli işitme kaybı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Havana Büyükelçiliği'nde görevli bazı Amerikalı diplomatlarda gizemli bir şekilde işitme kaybı görülmesi üzerine, iki Kübalı diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı. İşitme kaybına, diplomatlarının evlerinin önüne konula

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Havana Büyükelçiliği'nde görevli bazı Amerikalı diplomatlarda gizemli bir şekilde işitme kaybı görülmesi üzerine, iki Kübalı diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Sorunun sebebinin veya kaynağın ne olduğu konusunda kesin yanıtlar yok" dedi.

Diplomatların şikâyetlerinin geçen yılın sonlarında başladığını belirten Nauert, bazı diplomatların ABD'ye geri dönmek zorunda kaldıklarını, hayati bir tehlikelerinin ise olmadığını söyledi.

Nauert ayrıca bu durumu "çok çok ciddiye aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını" açıkladı.

Küba Dışişleri Bakanlığı da iddiaların araştırıldığını duyurdu.

Kübalı diplomatların sınır dışı edilmesinin meşru olmadığını söyleyen bakanlık, buna karşın ne olduğunu netleştirmek için Washington ile işbirliği yapılacağını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Küba asla, Küba topraklarının ülkedeki diplomatlara veya ailelerine karşı herhangi bir eylem için kullanılmasına izin vermez" denildi.

İşitme kaybına, diplomatların evinin önüne konulan ve duyulmayan ses dalgalarıyla sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihazın neden olmuş olabileceği iddia ediliyor.

BBC Havana Muhabiri Will Grant, Kübalı diplomatların geçen yıl Mayıs ayında Washington'dan ayrılıklarını belirtiyor.

ABD ve Küba, 50 yıllık aradan sonra 2015'te yeniden diplomatik ilişki kurmuşlardı.

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