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BBC Türkçe

Küba'daki 'akustik saldırı' 16 ABD'li görevliyi etkiledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'daki ABD Büyükelçiliği'nin 16 çalışanının muhtemel bir 'akustik saldırı' belirtileri gösterdiğini açıkladı. Güvenlik analistleri, BD ile ilişkileri kötü olan bir ülkenin böyle bir saldırı düzenlemiş olabileceğini söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küba'daki ABD Büyükelçiliği'nin 16 çalışanının muhtemel bir 'akustik saldırı' belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, görevlilerin bir kısmının sağlık durumunun düzelmesi için tedavi uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Nauert, saldırıların şimdilik sonlanmış gibi gözüktüğünü de ekledi.

Küba, ABD diplomatlarına yönelik herhangi bir saldırı yaptığı suçlamasını reddederken durumu araştırdığını duyurdu.

Haber ajansı AP, diplomatların maruz kaldığı ses dalgalarının kulak tarafından duyulamadığını ancak sağırlığa yol açma ihtimali bulunduğunu yazdı.

Bir kısmı Küba'dan geri çağrılan çalışanlar ABD ve Küba'da ABD'li doktorlar tarafından tedavi altına alınmıştı.

ABD Büyükelçiliği çalışanlarının yanı sıra bir Kanadalı da benzer belirtilerden şikayetçi olmuştu.

BBC'nin Havana'daki muhabiri Will Grant, saldırıların şikayetler başladıktan ve Küba soruşturma açtıktan sonra bile devam etmesinin dikkat çekici olduğunu söylüyor.

Şu anda hem ABD, hem Küba hem de Kanada yaşananlarla ilgili soruşturma yürütüyor.

Güvenlik analistleri, olayın ne olduğunun anlaşılamadığını fakat ABD ile ilişkileri kötü olan üçüncü bir ülkenin Küba'daki ABD diplomatlarına böyle bir saldırı düzenlemek istemiş olabileceğini söylüyor.

ABD, yaşananların ardından iki Kübalı diplomatı sınır dışı etmişti.

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