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Dünya

Küba'da yolcu uçağı düştü; 8 ölü

Küba'da Aerogaviota Havayolları'na ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı Pinar del Rio bölgesinde düştü

30 Nisan 2017 02:03

Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan Aerogaviota Havayolları'na ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı, Pinar del Rio bölgesinde düştü.

Associated Press, adı belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde Küba'ya ait askeri bir uçağın ülkenin batısındaki Artemis bölgesinde kaza geçirdiğini, kazada 8 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçakta 39 kişinin bulunabileceği açıklandı.

Ciber Cuba haber portalı, uçak mürettebatından bir kişinin akrabasından gelen bilgiye dayandırdığı haberinde, kaza geçiren uçağın kalıntılarına Las Lomas de San Cristobal bölgesinde ulaşıldığını bildirdi.

Haberde, "Karadan ulaşılması çok zor olan bir bölge, ön bilgiler, hayatta kalanların olmadığını gösteriyor" dendi.

 

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