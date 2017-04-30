Küba'da yolcu uçağı düştü; 8 ölü

Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan Aerogaviota Havayolları'na ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı, Pinar del Rio bölgesinde düştü.

Associated Press, adı belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde Küba'ya ait askeri bir uçağın ülkenin batısındaki Artemis bölgesinde kaza geçirdiğini, kazada 8 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçakta 39 kişinin bulunabileceği açıklandı.

Ciber Cuba haber portalı, uçak mürettebatından bir kişinin akrabasından gelen bilgiye dayandırdığı haberinde, kaza geçiren uçağın kalıntılarına Las Lomas de San Cristobal bölgesinde ulaşıldığını bildirdi.

Haberde, "Karadan ulaşılması çok zor olan bir bölge, ön bilgiler, hayatta kalanların olmadığını gösteriyor" dendi.