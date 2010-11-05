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Dünya

Küba'da yolcu uçağı düştü: 68 ölü

Santiago de Cuba şehrinden başkent Havana’ya gitmekte olan bir uçağın düştü, uçaktaki 68 kişiden kurtulan olmadı.

05 Kasım 2010 02:00

T24 - Küba resmi yayın organları Santiago de Cuba şehrinden başkent Havana’ya gitmekte olan bir uçağın düştüğünü, uçaktaki 68 kişiden kurtulan olmadığını bildirdi.


Uçaktaki 61 yolcunun 38’inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Uçakta Kübalıların yanı sıra 9 Arjantinli, 7 Meksikalı, 3 Hollandalı, 2 Alman, 2 Avusturyalı, bir Fransız, bir İtalyan, bir Venezuelalı, bir İspanyol ve bir Japon'un bulunduğu bildirildi.
 
 Küba’nın resmi havayolu şirketi AeroCaribbean’a ait uçağın Sancti Spiritus yakınlarındaki Guasimal kasabası civarında düştüğü ifade edildi. Mürettebatın düşmeden önce hava trafik kontrolörlerine acil durum çağrısı yaptığı ifade edildi.
 
Bölgeden gelen ilk haberlerde kurtulan olmadığı ancak arama ekiplerinin çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Reuters haber ajansı, ekiplerin uçaktan cesetleri çıkarmaya başladığını bildirdi.
 
Ajansa konuşan Guasimal hastanesinden bir yetkili, “Aradılar ve hayatta kalan kimse olmadığını bildirdiler. Doğru mu bilmiyorum ama şimdiye kadar bize kimse gelmedi” dedi.

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