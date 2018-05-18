Küba'da yolcu uçağı düştü: 110 kişi hayatını kaybetti

Küba'nın başkenti Havana'dan Holguin şehrine gimek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü. Cuba de Aviación Havayolları'na ait olduğu bildirien uçakta bulunan 113 kişiden yalnızca 3'ünün kurtulduğu açıklandı.

Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.



Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.



Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in de olay yerine gittiği kaydedildi.



Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.



Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.