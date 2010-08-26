-KÜBA'DA YAŞLILARA SİGARA YARDIMI SONA ERİYOR HAVANA (A.A) - 26.08.2010 - Küba'da yaşlılar, artık devletin sigara yardımından yararlanamayacak. BBC'nin internet sitesinde verilen habere göre, 55 yaş ve üzerindekilere ayda dört paket sigaranın normal fiyatının yüzde 25'ine verilmesi uygulamasına, Eylül ayında son veriliyor. Granma gazetesinde yayımlanan hükümet açıklamasında, bu önlemin "sübvansiyonları aşamalı olarak kaldırma" çalışmaları çerçevesinde alındığı ve "sigaranın bir temel ihtiyaç olmadığı" belirtildi. Haberde, sigara içmeyen yaşlıların da genelde bu yardımdan yararlanarak ucuza aldıkları sigarayı normal fiyattan satarak bütçelerine katkı sağladıkları ifade edildi. Küba'da geçen Kasım ayında da bezelye ve patatese uygulanan sübvansiyon kaldırılmıştı.