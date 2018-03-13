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Dünya

Küba'da seçim güvenliğini çocuklar sağlıyor

"Küba'da 8 milyon seçmen yerel seçimlerde oy kullanmış"

13 Mart 2018 18:24

Sosyalist Küba’nın 58 yıllık tarihinde ilk kez Castro kardeşlerin yer almayacağı bir parlamento göreve gelecek. 11 Mart'ta başlayan seçim süreci sandıklardaki çocukların gözetiminde gerçekleşti.

 

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ndeki Türkiye'nin tek Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu kişisel sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan paylaştığı 3 fotoğrafla Küba'daki seçimlere ilişkin olarak mesaj verdi. 

TIKLAYIN: Küba seçimleri

Maçoğlu, "Küba'da 8 milyon seçmen yerel seçimlerde oy kullanmış... Sandık görevlileri kim dersiniz?.." diye sorarak, Kübalı çocukların fotoğraflarını paylaştı. 

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