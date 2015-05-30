Küba'da Rihanna izdihamı

Washington ile Havana arasındaki yakınlaşma süreci ve seyahatin kolaylaşmasını değerlendiren Rihanna, fotoğraf çekimi için Küba'ya gitti. Bir başka Karayip ülkesi olan Barbados doğumlu yıldıza Kübalıların ilgisi büyüktü. Rihanna'yı görebilmek için balkonlara hatta çatılara çıkanlar oldu.

Kübalılar, dünyaca ünlü pop yıldızını cep telefonlarıyla görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Rihanna, gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Zaman zaman dans figürleri sergileyerek kalabalığı daha da coşturdu..

Menejerleri, Rihanna'nın ziyareti sırasında büyük ilgi duyduğu Küba kültürünü ve müziğini daha yakından tanımak istediğini belirtti.