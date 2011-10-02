Küba’da otomobil almak satmak serbest

T24 - Küba Başkanı Raul Castro, hevesle beklenen ekonomik reformlarından birini yaparak, 1959 devriminden beri ilk defa yurttaşlarının otomobil almalarına ve satmalarına izin verdi.







Resmi karar ile Kübalıların ve yabancı sakinlerin, herhangi bir kurumdan önceden yetki almadan, otomobillerini istedikleri gibi alıp satabilecekleri belirtiliyor.



Fakat hemen yürürlüğe giren kurallar, yalnızca devletten izin almış Kübalıların ve yabancı sakinlerin otomobil ithal etmelerine izin verecek. Bu izne sahip olmayanlar ise sadece adada bulunan otomobilleri alıp satabilecek.



Otomobil satışlarının serbestleşmesi, Nisan’da Küba’nın tek yasal siyasi partisi olan Komünist Parti’nin kongresinde onaylanan 300’ü aşkın reformdan biriydi.



Bu reformlar Kübalıların otomobillerini satmak veya aile üyelerine vermek için adanın dışına çıkmalarına izin veriyor. Daha önce bunlara izin verilmiyordu.



Geçici olarak adada yaşayan yabancı sakinler adada kaldıkları sürece ithal edilmiş veya edilmemiş olsun en fazla iki otomobil satın alabilecekler.



Daha önce sadece 1959 devriminden önce Küba’da bulunan otomobiller serbestçe alınıp satılabiliyordu. Ülkede 1950’lerden veya daha öncesinden kalma çoğu Amerikan yapımı, çok sayıda otomobilin bulunmasının sebebi de buydu.



Küba’da, Sovyetler Birliği’nin ülkenin en büyük müttefiki ve destekçisi olduğu dönemden kalma, birçok Sovyet yapımı otomobil de bulunuyor.



Bu otomobiller çeşitli yetkililer, atletler, sanatçılar ve yurtdışı hizmetinden dönmüş doktorlar gibi, devletten izni olan kesimler tarafından edinilebiliyordu.



Kübalılar hükümet tarafından uzun süredir vaat edilen kural değişikliğini iple çekiyorlardı.



Bu değişiklikler Castro’nun geniş kapsamlı ama yavaş ilerleyen ekonomik reform programının bir parçası. Castro programın Küba komünizminin ayakta kalmasını temin etmek için şart olduğunu söylüyor.



Birçok Kübalının en büyük sorunu otomobil alacak parayı biriktirmek olacak, zira Küba’da bir fabrika işçisinin ortalama aylık maaşı 17 dolar, bir doktorunki 30 dolar civarında.