-Küba'da otomobil alım ve satımı serbest HAVANA (A.A) - 28.09.2011 - Küba'da sıradan vatandaşların otomobil alması ve satması yasal hale getirildi. Havana hükümetinin, nisan ayında ilan ettiği otomobil alım ve satımının yasal hale getirilmesi değişikliği, çalışmaların bitirilmesinin ardından bugün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Küba'da otomobil alanlar yüzde 4 vergi ödeyecek, ayrıca aracı satın aldıkları parayı yasal olarak kazandıkları konusunda yemin edecek. Kararla, adayı terk eden Kübalılar otomobillerinin mülkiyetini ülkesindeki yakınlarına devredebilecek ya da peşin fiyatla satabilecek. Küba'da eskiden devlet yurt dışından getirilen araçlara el koyuyordu. Söz konusu uygulamanın, Küba'nın ekonomik değişim konusunda attığı diğer bir büyük adım olduğu belirtiliyor.