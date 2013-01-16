Küba'da kolera salgını

Küba'nın başkenti Havana'da 51 kişinin koleraya yakalandığı açıklandı.



Küba Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kolera nedeniyle kimsenin ölmediği, salgının önlenmesi ve sona ermesi için gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Yetkililer, kolera salgınının ilk olarak 6 Ocak'ta Havana 'nın Cerro bölgesinde görüldüğünü ve buradan yayıldığını belirtti.

Bu arada, Küba'da 46 yaşındaki Ubaldo Pino Rodriguez'in şiddetli kusma tanısıyla iki hafta boyunca hastaneye gittiği ve 2 Ocak'ta Cerro bölgesinde koleradan öldüğü ailesi tarafından iddia edildi.

Küba'da geçen yıl Ağustos ayında Granma eyaletindeki Manzanillo kentinde başlayan kolera salgınında 417 kişiye tanı konulmuş, 3 kişi ölmüştü.