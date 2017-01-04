Küba'da ilk Castro'suz devrim kutlaması

Küba Devrimi’nin 58. yıldönümü, başkent Havana’da kutlandı. Kutlamalar, kasım ayında, 90 yaşındayken yaşamını yitiren Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro’nun ölümünden sonraki ilk görkemli kutlama olma özelliğini taşıyor.

Törenin en dikkat çekici kısmı, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos ve Raul Castro gibi devrimcileri Küba’ya getiren Granma yatının bir kopyasının yürüyüşte yer alması oldu.

Granma yatı, sürgündeki 82 Kübalı devrimciyi Meksika’dan Küba’ya getirmiş ve ABD destekli Batista yönetimi ile Castro liderliğindeki devrimcilerin savaşı başlamıştı. Yat, Küba için büyük önem taşıyor. Devrimcilerin yattan Küba’ya ayak bastıkları yer ‘Granma Eyaleti’ olarak adlandırıldı.

Küba Komünist Partisi’nin resmi gazetesi ise başlangıcından beri ‘Granma’ adı ile çıkmakta.